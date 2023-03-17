В США попросили разъяснить нейтральный статус для допуска российских атлетов к ОИ-2024

Президент Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс высказался о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов на международные турниры.

«Мы поддерживаем Украину, но готовы рассмотреть вариант, который позволит «действительно нейтральным» спортсменам из России и Беларуси принять участие в предстоящих летних Олимпийских играх при сохранении нынешних санкций. Только при соблюдении условий нейтралитета и честной конкуренции мы верим, что дух Олимпийских игр может восторжествовать. Но что на самом деле будет означать нейтралитет, каковы будут его условия?» — приводит слова Сайкса Reuters.

Напомним, российские и белорусские атлеты отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.