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В США попросили разъяснить нейтральный статус для допуска российских атлетов к ОИ-2024

В США попросили разъяснить нейтральный статус для допуска российских атлетов к ОИ-2024
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Президент Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс высказался о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов на международные турниры.

«Мы поддерживаем Украину, но готовы рассмотреть вариант, который позволит «действительно нейтральным» спортсменам из России и Беларуси принять участие в предстоящих летних Олимпийских играх при сохранении нынешних санкций. Только при соблюдении условий нейтралитета и честной конкуренции мы верим, что дух Олимпийских игр может восторжествовать. Но что на самом деле будет означать нейтралитет, каковы будут его условия?» — приводит слова Сайкса Reuters.

Напомним, российские и белорусские атлеты отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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Теги Другие ОИ-2024 •••

Источник: Reuters

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