«Есть опасность провокаций». Президент ФФР — о возвращении на международные старты

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал о проблемах, с которыми могут столкнуться отечественные спортсмены после возвращения на международную арену.
Международная федерация фехтования на внеочередном конгрессе приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации начиная с апреля.
«Вы сами понимаете, что есть страны, посольства которых вообще наши документы не принимают. Есть те, кто вообще не пускают, даже если ты каким-то образом туда прилетишь.
Можно ли прямо сейчас заняться визами? В принципе, я такое указание дал. Международный отдел этим занимается. Ради интереса подадим документы в польское посольство. Посмотрим, что скажут. Первый же турнир в женской рапире пройдет в Познани.
Есть проблема безопасности. Вы же понимаете, что вопрос серьёзный. Одно дело в Азии участвовать, в Африке, Латинской Америке. А если где-то в Европе, то есть опасность провокаций. На женский турнир с девочками надо штук 15–20 телохранителей отправлять», — приводит слова Мамедова «Спорт-экспресс».
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