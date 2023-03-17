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Испания и Украина сыграют в финале женского Евро-2023 по мини-футболу

Испания и Украина сыграют в финале женского Евро-2023 по мини-футболу
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Женские сборные Испании и Украины поборются за звание победителя чемпионата Европы, который проходит в Дебрецене (Венгрия).

В полуфинальном матче украинки оказались сильнее хозяек турнира венгерок, одержав победу со счётом 3:2. Это первый финал женского континентального первенства в истории сборной Украины.

Представительницы Испании также нанесли поражение своим географическим соседям — сборной Португалии — с точно таким же счётом.

Мини-футбол. Чемпионат Европы. Женщины. Полуфиналы:

Испания — Португалия 3:2 (2:1);

Украина — Венгрия 3:2 (1:1);

Матч за третье место и финал пройдут 19 марта.

Действующим чемпионом Европы является сборная Испании.

Напомним, сборная России по мини-футболу отстранена от международных турниров из-за военных действий на Украине.

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