Испания и Украина сыграют в финале женского Евро-2023 по мини-футболу

Женские сборные Испании и Украины поборются за звание победителя чемпионата Европы, который проходит в Дебрецене (Венгрия).
В полуфинальном матче украинки оказались сильнее хозяек турнира венгерок, одержав победу со счётом 3:2. Это первый финал женского континентального первенства в истории сборной Украины.
Представительницы Испании также нанесли поражение своим географическим соседям — сборной Португалии — с точно таким же счётом.
Мини-футбол. Чемпионат Европы. Женщины. Полуфиналы:
Испания — Португалия 3:2 (2:1);
Украина — Венгрия 3:2 (1:1);
Матч за третье место и финал пройдут 19 марта.
Действующим чемпионом Европы является сборная Испании.
Напомним, сборная России по мини-футболу отстранена от международных турниров из-за военных действий на Украине.
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