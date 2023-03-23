Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова сообщила о рождении сына. Об этом спортсменка написала у себя в социальных сетях.

«21.03.23. Николай Дмитриевич! Наш сыночек. Наша радость и любовь. Мы тебя очень ждали и вот вчера ты выбрал свой день», — написала спортсменка в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Александры Солдатовой

Солдатова сообщила подписчикам о беременности в январе 2023 года.

Александра Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года в возрасте 22 лет гимнастка объявила о завершении спортивной карьеры.