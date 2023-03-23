Глава ВФЛА высказался о восстановлении членства в международной федерации

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов прокомментировал решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) о восстановлении членства возглавляемой им организации в международной федерации.
«Многолетняя работа, которую мы проводили, чтобы вернуться во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию, завершена. Сложный, кропотливый труд по восстановлению нашего статуса оценён положительно. В работе принимали участие сотрудники ВФЛА и члены президиума, наши спортсмены, тренеры, региональные федерации и все, кому небезразлична судьба российской лёгкой атлетики. В работе участвовали рабочая группа World Athletics, международные эксперты, Министерство спорта Российской Федерации, Олимпийский комитет России и РУСАДА.
Мы продолжим проводить жёсткую антидопинговую политику, чтобы соответствовать всем международным требованиям. Вопросы спортивной и антидопинговой составляющей работы федерации соответствуют международным требованиям, что закреплено сегодня решениями Совета WA», — приводит слова Иванова пресс-служба ВФЛА.
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