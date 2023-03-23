«Белогорье» завершило регулярный чемпионат России по волейболу на пятом месте

Тремя матчами стартовал 30-й, заключительный, тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
Московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив» одержали очередные победы со счётом 3:0 и гарантировали себе прямой выход в четвертьфинал как команды, вошедшие в топ-4.
«Белогорье» на предварительном этапе стало пятым и продолжит соревнования в стыковых матчах за выход в плей-офф. Также не потерял шансов квалифицироваться в четвертьфинал «Факел».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 30-й тур
«Локомотив» (Новосибирск) – «Нефтяник» (Оренбург) – 3:0 (25:20, 25:16, 25:19).
«Нова» (Новокуйбышевск) – «Динамо» (Москва) – 0:3 (19:25, 18:25, 21:25).
«Белогорье» (Белгород) – «Факел» (Новый Уренгой) – 3:2 (25:21, 27:25, 23:25, 21:25, 15:13).
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