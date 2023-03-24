Волейболистки Федоровцева и Воронкова вывели свои команды в полуфинал Лиги чемпионов

Доигровщицы сборной России по волейболу Арина Федоровцева и Ирина Воронкова вывели свои команды — «Фенербахче» и «Экзачибаши» — в полуфинал Лиги чемпионов.

После сухой победы над «Конельяно» на своей площадке волейболисткам «Фенербахче» достаточно было в гостях выиграть у соперниц всего две партии. Как только основной состав справился с этой задачей, тренер Зоран Терзич выпустил на площадку резервисток. Федоровцева, которая принесла команде 13 очков, восемь из них эйсы, была признана MVP встречи. В полуфинале турнира «Фенербахче» ждёт противостояние с действующим победителем Лиги чемпионов «Вакифбанком».

«Экзачибаши» решил задачу выхода в полуфинал после четвёртой партии гостевого матча с «Жешувом». Воронкова отыграла весь матч и набрала 16 очков. Она реализовала 12 из 29 атак, подала один эйс и поставила три результативных блока. «Экзачибаши» в полуфинале сыграет с итальянской «Новарой». Матчи состоятся 5 из 12 апреля

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала. Ответные матчи

«Конельяно» (Италия) – «Фенербахче» (Турция) – 3:2 (23:25, 15:25, 25:23, 25:20, 15:13).

Первый матч – 0:3.

«Экзачибаши» (Турция) – «Жешув» (Польша) – 3:2 (20:25, 25:19, 24:26, 25:21, 15:8).

Первый матч – 3:1