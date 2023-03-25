Шахматистка из Казахстана отправила «готовить борщи» соотечественницу, снявшуюся с турнира

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева раскритиковала соотечественницу Жансаю Абдумалик за снятие с третьего этапа Гран-при ФИДЕ, который проходит в Индии.
По неофициальной информации, Абдумалик снялась из-за того, что её не встретили организаторы в аэропорту. После этого в сетке осталось 11 участниц вместо 12.
«Шахматы — это, конечно, индивидуальный вид спорта. Но быть индивидуальностью и быть единоличником — это разные вещи. Понятие «каждый сам за себя» некоторые иногда трактуют как «плевать я хотел на всех». Надо ли говорить, что слов раскаяния или дежурного извинения из вежливости от них никогда не дождёшься.
Да и о какой вежливости может идти речь, когда такие люди всем вокруг просто откровенно врут. Возможно, приукрашивать действительность — это профессиональное качество бывшего депутата Алматинского маслихата Жансаи Абдумалик, позабывшей, что в первую очередь она шахматистка. Но есть вещи, которые непростительны для любого профессионала, кем бы он ни был. И кем бы себя ни возомнил.
Жансая и ещё 11 шахматисток, включая меня, вчера были в Дели. Там у нас важный турнир. Гран-при. И всё бы ничего, но она внезапно решила покинуть турнир — якобы из-за того, что организаторы встретили её неподобающе.
Сделала она это очень странным, если не сказать глупым, образом: сообщила по телефону коллеге за час до открытия, что улетает и находится в аэропорту, а потом преспокойно прогуливалась по отелю с надменной ухмылкой в то время, как мы на экстренном собрании решали, что нам теперь делать.
Жансая прилетела с мужчиной, который её повсюду сопровождал, многие другие были одни — и ничего, добрались до отеля без истерики и соплей.
При этом некоторые шахматистки отказались от участия в других чемпионатах специально ради этого Гран-при и на данный момент вообще оказались в патовой ситуации.
Из-за сиюминутной истерики, сдобренной ложью, турнир под угрозой срыва. Из-за одного человека, который посчитал, что может в последний момент просто перечеркнуть всё по надуманной причине.
Вопросов, конечно, много к местным организаторам. Но больше всего вопросов к Жансае. К её неспортивному поведению. К выраженным не к месту эмоциям. К её отношению к коллегам, к жизни в целом. К профессионализму, в частности.
Спортсмены должны быть готовы к любым форс-мажорам и вызовам, а не ныть и сдаваться, если что-то пойдёт не так. Если так, как Жансая, реагировать на каждую мелочь — то лучше завязать со спортом, выйти замуж и готовить борщи. Тем более, как мы видели, ей есть за кого», — написала Асаубаева в соцсетях.
- 25 марта 2023
-
21:27
-
20:50
-
20:22
-
20:00
-
14:43
-
11:09
- 24 марта 2023
-
22:34
-
22:19
-
20:10
-
17:29
-
17:15
-
14:00
-
10:04
- 23 марта 2023
-
22:23
-
21:53
-
21:27
-
21:08
-
20:49
-
20:41
-
20:10
-
18:00
-
17:30
-
16:50
-
15:25
-
13:08
-
11:01
-
10:28
-
01:20
- 22 марта 2023
-
19:04
-
15:34
-
15:18
-
10:07
- 21 марта 2023
-
19:03
-
17:47
-
13:30