Шахматистка из Казахстана отправила «готовить борщи» соотечественницу, снявшуюся с турнира

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева раскритиковала соотечественницу Жансаю Абдумалик за снятие с третьего этапа Гран-при ФИДЕ, который проходит в Индии.

По неофициальной информации, Абдумалик снялась из-за того, что её не встретили организаторы в аэропорту. После этого в сетке осталось 11 участниц вместо 12.

«Шахматы — это, конечно, индивидуальный вид спорта. Но быть индивидуальностью и быть единоличником — это разные вещи. Понятие «каждый сам за себя» некоторые иногда трактуют как «плевать я хотел на всех». Надо ли говорить, что слов раскаяния или дежурного извинения из вежливости от них никогда не дождёшься.

Да и о какой вежливости может идти речь, когда такие люди всем вокруг просто откровенно врут. Возможно, приукрашивать действительность — это профессиональное качество бывшего депутата Алматинского маслихата Жансаи Абдумалик, позабывшей, что в первую очередь она шахматистка. Но есть вещи, которые непростительны для любого профессионала, кем бы он ни был. И кем бы себя ни возомнил.

Жансая и ещё 11 шахматисток, включая меня, вчера были в Дели. Там у нас важный турнир. Гран-при. И всё бы ничего, но она внезапно решила покинуть турнир — якобы из-за того, что организаторы встретили её неподобающе.

Сделала она это очень странным, если не сказать глупым, образом: сообщила по телефону коллеге за час до открытия, что улетает и находится в аэропорту, а потом преспокойно прогуливалась по отелю с надменной ухмылкой в то время, как мы на экстренном собрании решали, что нам теперь делать.

Жансая прилетела с мужчиной, который её повсюду сопровождал, многие другие были одни — и ничего, добрались до отеля без истерики и соплей.

При этом некоторые шахматистки отказались от участия в других чемпионатах специально ради этого Гран-при и на данный момент вообще оказались в патовой ситуации.

Из-за сиюминутной истерики, сдобренной ложью, турнир под угрозой срыва. Из-за одного человека, который посчитал, что может в последний момент просто перечеркнуть всё по надуманной причине.

Вопросов, конечно, много к местным организаторам. Но больше всего вопросов к Жансае. К её неспортивному поведению. К выраженным не к месту эмоциям. К её отношению к коллегам, к жизни в целом. К профессионализму, в частности.

Спортсмены должны быть готовы к любым форс-мажорам и вызовам, а не ныть и сдаваться, если что-то пойдёт не так. Если так, как Жансая, реагировать на каждую мелочь — то лучше завязать со спортом, выйти замуж и готовить борщи. Тем более, как мы видели, ей есть за кого», — написала Асаубаева в соцсетях.