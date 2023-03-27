Украинским спортсменкам не дали развернуть плакат на женском Кубке мира по шпагам в Китае

На проходящем в эти дни в Чэнду (Китай) Кубке мира по шпагам среди женщин Fencing World Cup произошёл инцидент с участием украинских фехтовальщиц.

Спортсменки попытались развернуть некий плакат в месте проведения соревнований — предположительно, с политической тематикой — однако служба безопасности не позволила им это сделать. Украинки упорствовали в своём намерении, но это не помогло — двое секьюрити свернули изображение.

Напомним, ранее Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях под своей эгидой. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в мире. Некоторые страны отменили турниры на своей территории, в которых могли принять участие россияне и белорусы.