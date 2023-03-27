Шведы Оман и Хельвиг победили в финале Мирового тура по пляжному волейболу

С 22 по 26 марта в городе Тепик (Мексика) прошёл финал Мирового тура по пляжному волейболу. Победу в нём одержали шведы Дэвид Оман и Джонатан Хельвиг. В решающем матче шведские волейболисты в двух сетах обыграли действующих чемпионов мира, норвежцев Андреаса Мола и Кристиана Сёрума (21:16, 21:15).
Перед этим за последний месяц норвежская команда трижды побеждала шведов.
«Мы и раньше были близки к тому, чтобы обыграть их, и знали, что это возможно. С этой командой сложно играть, и мы знали, что не можем позволить себе никаких ошибок. Мы играли очень сосредоточенно и выложились на полную», — сказал Оман в интервью volleyballworld.com.
Призовой фонд турнира составил $ 300 тыс. Турнир в Мексике также был частью квалификации к Олимпиаде в Париже в 2024 году.
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