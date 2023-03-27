Турнир претендентов и турнир претенденток пройдут в Торонто с 3 по 25 апреля 2024 года

Соревнования претендентов и претенденток ФИДЕ 2024 года пройдут в Торонто (Канада) с 3 по 25 апреля 2024 года, призовой фонд составит € 750 тыс. Впервые в истории шахмат оба турнира состоятся в одно и то же время и в одном мест. Также впервые турнир претендентов будет проведён в Северной Америке.
Мероприятие будет спонсироваться семьей Шейнбергов в рамках долгосрочного соглашения о сотрудничестве, о котором было объявлено в 2022 году.
«ФИДЕ рада поручить такое важное соревнование Канаде — стране, которая добилась значительного прогресса в шахматах за последние годы, где многие дети играют в эту игру, где много титулованных игроков, огромное число любителей шахмат и шахматных стримеров. Тот факт, что турниры кандидатов и женщин-кандидатов впервые будут проходить в одном месте, подчёркивает усилия ФИДЕ по популяризации шахмат, предоставляя больше возможностей и надлежащие финансовые условия для ведущих шахматисток», — заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович в сообщении на сайте федерации.
Напомним, сейчас в Нью-Дели (Индия) проходит этап Гран-при по шахматам, который завершится 5 апреля.
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