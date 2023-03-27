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Винер намерена оспорить отстранение от международных турниров в апелляционном трибунале

Винер намерена оспорить отстранение от международных турниров в апелляционном трибунале
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер не исключает, что будет оспаривать отстранение российских гимнасток от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в апелляционном трибунале Фонда гимнастической этики (GEF).

«Мы, возможно, подадим апелляцию в дисциплинарный трибунал», — сказала Винер в интервью ТАСС.

Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Ирину Винер на два года за её публичные высказывания в связи с судейским скандалом на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, в марте 2022 года подавляющее большинство российских спортсменов были отстранены от международных соревнований.

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