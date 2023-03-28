Родионенко: рекомендации МОК ожидаемы, для нас единственный выход — азиатские Игры

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко не удивлена рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Напомним, на прошедшем сегодня, 28 марта, в Лозанне исполкоме организации её глава Томас Бах назвал ряд условий, на которых участие россиян и белорусов на международных турнирах представляется возможным.

«Это были ожидаемые рекомендации. Было ясно, что, раз они ставят такие условия, значит, прекрасно понимают, что Россия сама не согласится на них. Они собираются допускать тех, кого они захотят, но мы же команда. В этом определённо есть дискриминация. Как иначе это можно назвать? Для нас единственным выходом останутся азиатские Игры», — сказала Родионенко в интервью «РИА Новости Спорт».