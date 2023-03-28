«Что за объедки с барского стола?» Роднина — о рекомендациях МОК для допуска россиян

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала условия допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, выдвинутые Международным олимпийском комитетом.

«Никаких правил ещё нет. Наверное, этот вопрос будет относиться не к МОК, а к международным олимпийским федерациям. Они должны будут принимать решение. Если они заинтересованы в выступлении наших спортсменов, они найдут какое-то решение. Если им спокойнее без наших, пусть так.

Но ещё не факт, что мы примем то предложение, о котором говорит Бах. Что это за объедки с барского стола? Они должны в первую очередь назвать причину, почему наши спортсмены будут выступать без флага и гимна. Если раньше была причина — систематические нарушения допинговых правил, то сейчас какая причина? МОК забыл свою Олимпийскую хартию и забыл законы олимпийского движения. Значит, Томасу Баху надо взять в руки олимпийскую хартию и почитать, что делать. Они же думают, что мы сразу побежим и с радостью будем участвовать в Олимпийских играх. И потом будет решение НОК, национальных федераций и, конечно, спортсменов», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.