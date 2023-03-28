Глава ОКР: возможно, теннис — единственный вид спорта, где россияне продолжат выступать

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что с учётом условий допуска российских спортсменов к международным соревнованиям, которые назвал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, теннис может остаться единственным видом спорта, где россияне смогут продолжить выступления.
«Что изменилось в течение года? Нам был дан ответ, что все убедились, что соревнования проходят безопасно, в том числе и по теннису. В данном контексте, как сегодня сформулировал позицию МОК, возможно, что теннис – это единственные соревнования, в которых участие будут принимать наши спортсмены.
Я как участник пяти Олимпиад сложно себе представляю, как спортсмены, которые, например, в Токио жили вместе, но один поедет на Игры, а другой – нет, только потому, что он из ЦСКА, например. Сейчас на этот вопрос нет ответа, даже МОК не ответит. Это нарушение гуманитарных основ общества и идей Пьера де Кубертена. МОК очень избирательно говорит насчёт санкций в отношении российских спортсменов», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».
- 28 марта 2023
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