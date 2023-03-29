В Кремле заявили, что продолжат отстаивать интересы российских спортсменов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований при соблюдении ряда условий.

«Вчера был достаточно оперативный комментарий Олимпийского комитета России, он был достаточно исчерпывающий. Такие рекомендации были охарактеризованы как содержащие элементы дискриминации, что является недопустимым. Что касается нас, то мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов, и, конечно же, продолжатся контакты с МОК именно для защиты интересов наших спортсменов», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Ранее глава МОК Томас Бах предоставил перечень условий, при соблюдении которых российские и белорусские атлеты смогут принять участие в международных турнирах.