Анна Вяхирева стала чемпионкой Норвегии по гандболу

Российская гандболистка, выступающая за норвежский «Вайперс Кристиансанд», Анна Вяхирева получила золотые медали чемпионата Норвегии.

В воскресенье «Кристиансанд» провёл последний домашний матч на предварительном этапе чемпионата Норвегии. В этой стране титул разыгрывается в регулярке, и «гадюки» обеспечили себе первое место ещё 8 марта. Но именно сейчас, после заключительного домашнего матча, они получили свои награды.

«Гадюки» продолжили победную серию успехом во встрече с «Бьясеном» — 44:31. Россиянка Анна Вяхирева забросила четыре мяча после семи бросков.

После игры гандболисток «Кристиансанда» торжественно поздравили с победой в чемпионате страны — подобный титул получает команда, оказавшаяся лучшей по итогам «гладкой» дистанции. «Вайперс» завоевал трофей в шестой раз подряд.

Напомним, ранее «Кристиансанд» первенствовал в Кубке Норвегии. Впереди у команды плей-офф домашнего чемпионата и четвертьфинал Лиги чемпионов.