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Федерация фехтования Дании отменила турнир в Копенгагене из-за допуска россиян

Федерация фехтования Дании отменила турнир в Копенгагене из-за допуска россиян
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Федерации фехтования Дании (DFF) отменила международный турнир, который должен был пройти в Копенгагене.

Причиной отмены соревнований стал допуск российских и белорусских фехтовальщиков на международные соревнования со стороны Международной федерации фехтования (FIE).

«Мы пришли к выводу, что, к сожалению, не в состоянии провести соревнования. Мы не можем сделать это в нынешних условиях, когда к участию допускаются российские и белорусские спортсмены», — заявил председатель DFF Ян Сильвест Йенсен, слова которого приводит NTB.

Напомним, решение о допуске россиян должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года, до июльского чемпионата мира по фехтованию в Милане. Это позволит российским и белорусским фехтовальщикам принять участие в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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