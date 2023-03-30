Федерация фехтования Дании отменила турнир в Копенгагене из-за допуска россиян

Федерации фехтования Дании (DFF) отменила международный турнир, который должен был пройти в Копенгагене.
Причиной отмены соревнований стал допуск российских и белорусских фехтовальщиков на международные соревнования со стороны Международной федерации фехтования (FIE).
«Мы пришли к выводу, что, к сожалению, не в состоянии провести соревнования. Мы не можем сделать это в нынешних условиях, когда к участию допускаются российские и белорусские спортсмены», — заявил председатель DFF Ян Сильвест Йенсен, слова которого приводит NTB.
Напомним, решение о допуске россиян должно вступить в силу со второй половины апреля 2023 года, до июльского чемпионата мира по фехтованию в Милане. Это позволит российским и белорусским фехтовальщикам принять участие в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
- 30 марта 2023
-
13:15
-
13:01
-
12:27
-
12:08
-
12:00
-
11:48
-
11:06
-
10:47
-
00:24
- 29 марта 2023
-
23:37
-
22:14
-
17:47
-
17:39
-
17:33
-
16:45
-
16:07
-
15:40
-
15:31
-
15:22
-
15:12
-
14:55
-
14:46
-
13:26
-
12:56
-
12:51
-
12:40
-
12:32
-
12:16
-
11:44
-
11:01
-
10:09
-
09:45
-
01:54
-
01:06
-
00:57