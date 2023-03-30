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Лэй Тинцзе сравняла счёт в финале турнира претенденток

Лэй Тинцзе сравняла счёт в финале турнира претенденток
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Сегодня, 30 марта, в городе Чунцин (Китай) состоялась вторая партия финала турнира претенденток между китайскими шахматистками Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи.

Лэй Тинцзе, игравшая в этой партии белыми фигурами, смогла одержать победу и сравнять счёт — 1:1. Напомним, согласно регламенту соревнований, участницей матча на первенство мира станет шахматистка, которая первой наберёт 3,5 очка. Следующая партия состоится завтра, 31 марта.

С 27 марта по 6 апреля в Чунцине, уроженками которого являются Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи, проходит финал турнира претенденток. Они борются за право сыграть в матче за мировую корону со своей соотечественницей Цзюй Вэньцзюнь. Победительница финала турнира претенденток определится по итогам шести партий.

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