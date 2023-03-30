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Олимпийский чемпион Велльброк: решение МОК по России и Беларуси более чем сомнительное

Олимпийский чемпион Велльброк: решение МОК по России и Беларуси более чем сомнительное
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Олимпийский чемпион — 2020 по плаванию немец Флориан Велльброк отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования при соблюдении ряда условий.

«Я никак не могу понять это решение МОК и нахожу его более чем сомнительным. С политической точки зрения мало что изменилось. Всего 13 месяцев назад МОК рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от крупных международных соревнований. Почему они вдруг передумали и откуда взялась мотивация для этого, мне совершенно непонятно», — приводит слова Велльброка sportschau.de.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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