Олимпийский чемпион Велльброк: решение МОК по России и Беларуси более чем сомнительное
Поделиться
Олимпийский чемпион — 2020 по плаванию немец Флориан Велльброк отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования при соблюдении ряда условий.
«Я никак не могу понять это решение МОК и нахожу его более чем сомнительным. С политической точки зрения мало что изменилось. Всего 13 месяцев назад МОК рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от крупных международных соревнований. Почему они вдруг передумали и откуда взялась мотивация для этого, мне совершенно непонятно», — приводит слова Велльброка sportschau.de.
Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Комментарии
- 30 марта 2023
-
16:17
-
16:06
-
16:01
-
15:41
-
15:05
-
14:35
-
14:16
-
14:06
-
13:44
-
13:15
-
13:01
-
12:27
-
12:08
-
12:00
-
11:48
-
11:06
-
10:47
-
00:24
- 29 марта 2023
-
23:37
-
22:14
-
17:47
-
17:39
-
17:33
-
16:45
-
16:07
-
15:40
-
15:31
-
15:22
-
15:12
-
14:55
-
14:46
-
13:26
-
12:56
-
12:51
-
12:40
Партнерский контент