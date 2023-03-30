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«Это фиаско». Легкоатлетка Миамбо раскритиковала решение МОК по России и Беларуси

«Это фиаско». Легкоатлетка Миамбо раскритиковала решение МОК по России и Беларуси
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Олимпийская чемпионка — 2020 по прыжкам в длину немка Малайка Миамбо прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования при соблюдении ряда условий.

«Это решение совершенно непонятно для меня, потому что в итоге ответственность за настоящее решение вопроса переходит на отдельные международные спортивные ассоциации. С моральной точки зрения это фиаско. Это решение показывает, что в реальности олимпийский дух крайне слаб. Думаю, мы должны отстаивать олимпийские ценности и продвигать их», — приводит слова Миамбо DPA.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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