«Это фиаско». Легкоатлетка Миамбо раскритиковала решение МОК по России и Беларуси

Олимпийская чемпионка — 2020 по прыжкам в длину немка Малайка Миамбо прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования при соблюдении ряда условий.

«Это решение совершенно непонятно для меня, потому что в итоге ответственность за настоящее решение вопроса переходит на отдельные международные спортивные ассоциации. С моральной точки зрения это фиаско. Это решение показывает, что в реальности олимпийский дух крайне слаб. Думаю, мы должны отстаивать олимпийские ценности и продвигать их», — приводит слова Миамбо DPA.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.