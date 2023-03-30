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Титулованная самбистка из Беларуси дисквалифицирована за мельдоний

Титулованная самбистка из Беларуси дисквалифицирована за мельдоний
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Белорусская самбистка Мария Кондратьева дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. В пробе спортсменки нашли запрещённый препарат мельдоний. Срок дисквалификации Кондратьевой отсчитывается с 23 сентября 2022 года по 22 сентября 2024 года, сообщает сайт Национального антидопингового агентства Беларуси. Никакие из её результатов не были аннулированы.

Кондратьева — призёр чемпионата и Кубка мира, чемпионка мира среди молодёжи.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) внесло мельдоний в список запрещённых с 1 января 2016 года. Препарат отнесён к классу S4 (гормоны и модуляторы метаболизма), за его применение атлет может быть отстранён на четыре года. Самой известной спортсменкой, отбывавшей наказание за применение мельдония, была теннисистка Мария Шарапова.

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