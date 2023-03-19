«Я всегда выступала за чистый спорт». В США дисквалифицировали призёра Олимпиады

Помните Халка? Нет, не того, что был в комиксах Marvel, а женщину, ставшую одной из самых ярких спортсменок Олимпийских игр в Токио. Американка Рейвен Сондерс снова оказалась звездой новостных сводок. Только в этот раз не из-за своего необычного образа или очередных крутых результатов, а из-за нарушения антидопинговых правил. Что же натворила легкоатлетка?
Олимпийский скандал
Рейвен Сондерс – одна из главных звёзд Олимпийских игр в Токио. Запомнилась легкоатлетка во многом благодаря своему нестандартному образу: короткие волосы были покрашены в фиолетовый и зелёный цвета, а на соревнования она выходила в маске Джокера или Халка, дабы поддержать людей с психическими заболеваниями. С последним персонажем, кстати, и ассоциирует себя Сондерс.
На Играх в Токио Сондерс завоевала серебро, сенсационно опередив двукратную олимпийскую чемпионку Валери Адамс. На пьедестале американка скрестила руки над головой в знак солидарности с угнетёнными слоями населения. МОК начал расследование этого инцидента, чтобы оценить, нёс ли жест политический подтекст. Сама Рейвен утверждала, что жест не нёс подобных идей, она просто хотела привлечь внимание к проблемам психического здоровья. Спустя два дня МОК прекратил расследование из-за смерти матери Сондерс. Мы об этом рассказывали во время Олимпиады.
После Игр у метательницы ядра карьера не складывалась. Ей пришлось перенести операцию на бедре и снова справляться с психологическими проблемами из-за долгого восстановления. В итоге в 2022 году на чемпионате США она заняла четвёртое место, не отобравшись на чемпионат мира.
Рейвен Сондерс
Фото: Sean M. Haffey/Getty Images
«Вся ответственность лежит на мне»
15 марта USADA сообщило, что дисквалифицировало Сондерс за нарушение антидопинговых правил. Легкоатлетка за последний год получила «три флажка» – три раза пропустила допинг-тестирование. Как сообщает USADA, Рейвен входила в пул тестирования Registered Testing Pool (RTP) и была обязана предоставлять сведения о своём местонахождении для взятия проб во внесоревновательный период. Метательница ядра не доложила о своих координатах 8 января, 26 мая и 15 августа 2022 года. В итоге Сондерс дисквалифицировали на 18 месяцев, а также аннулировали все результаты, которые спортсменка показала с 15 августа 2022 года и позднее.
«Спортсменка взяла на себя полную ответственность за неоднократное сокрытие своего местонахождения. Она использует время дисквалификации, чтобы сосредоточиться на своём психическом здоровье и заниматься подготовкой к Олимпиаде в Париже», – говорится в заявлении USADA.
Рейвен действительно признала свою вину в пропуске тестирований, но подчеркнула, что допинг она не принимала.
«Я опытнейшая спортсменка и должна была справиться с этой задачей лучше — вся ответственность лежит только на мне. Я не сдавала положительные пробы на запрещённые вещества, а после каждого из пропущенных тестов меня тестировали снова. Я всегда выступала за чистый спорт. Вернусь, чтобы занять своё место на троне 15 февраля 2024 года», – сказала спортсменка.
Рейвен Сондерс
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Несмотря на дисквалификацию, у метательницы ядра будет шанс отобраться на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Квалификация на турнир завершится в конце июня, а Сондерс вернётся в спорт за полгода до этого. Так что у яркой легкоатлетки снова будет шанс удивить мир спустя 1,5 года бана.
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