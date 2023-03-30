«Убивает принципы честного олимпийского движения». Захарова — об условиях допуска россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), связанные с возвращением российских спортсменов на международные соревнования, противоречат принципам олимпийского движения.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов в качестве нейтральных атлетов россиян, которые активно не поддерживают спецоперацию и не связаны с вооружёнными силами или органами безопасности. При этом речь идёт только об индивидуальных спортсменах, а не командах.

«Мы убеждены, что рекомендации по допуску российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе без флага и гимна продиктованы прежде всего стремлениями в очередной раз реализовать эту странную, диковатую логику, навязываемую Западом по исключению нас из мирового спорта, попытку оказать давление, как они говорят, реализовать политику сдерживания в отношении нашей страны.

Мы же видим, какую политику проводят в отношении наших спортсменов из года в год. В том числе, к сожалению, и чиновники от мирового спорта… Не находят возможности не делать того, что идёт вразрез принципам мирового олимпизма. Мы выступаем против и подобных форм дискриминации, да и любых форм дискриминации.

Длящаяся десятилетия травля российских спортсменов, наших команд, тренерского состава — всё это убивает принципы честного олимпийского движения», — приводит слова Захаровой «РИА Новости Спорт».