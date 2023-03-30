«Убивает принципы честного олимпийского движения». Захарова — об условиях допуска россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), связанные с возвращением российских спортсменов на международные соревнования, противоречат принципам олимпийского движения.
Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов в качестве нейтральных атлетов россиян, которые активно не поддерживают спецоперацию и не связаны с вооружёнными силами или органами безопасности. При этом речь идёт только об индивидуальных спортсменах, а не командах.
«Мы убеждены, что рекомендации по допуску российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе без флага и гимна продиктованы прежде всего стремлениями в очередной раз реализовать эту странную, диковатую логику, навязываемую Западом по исключению нас из мирового спорта, попытку оказать давление, как они говорят, реализовать политику сдерживания в отношении нашей страны.
Мы же видим, какую политику проводят в отношении наших спортсменов из года в год. В том числе, к сожалению, и чиновники от мирового спорта… Не находят возможности не делать того, что идёт вразрез принципам мирового олимпизма. Мы выступаем против и подобных форм дискриминации, да и любых форм дискриминации.
Длящаяся десятилетия травля российских спортсменов, наших команд, тренерского состава — всё это убивает принципы честного олимпийского движения», — приводит слова Захаровой «РИА Новости Спорт».
- 30 марта 2023
-
22:36
-
22:08
-
21:00
-
20:26
-
20:06
-
19:27
-
18:23
-
18:08
-
17:57
-
17:50
-
17:25
-
16:46
-
16:17
-
16:06
-
16:01
-
15:41
-
15:05
-
14:35
-
14:16
-
14:06
-
13:44
-
13:15
-
13:01
-
12:27
-
12:08
-
12:00
-
11:48
-
11:06
-
10:47
-
00:24
- 29 марта 2023
-
23:37
-
22:14
-
17:47
-
17:39
-
17:33