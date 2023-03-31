Бородатый пауэрлифтер побил женский рекорд, протестуя против политики самоидентификации

Тренер сборной Канады по пауэрлифтингу Ави Сильверберг принял участие в женских соревнованиях и побил рекорд, принадлежавший трансгендеру, сообщает Fitness Volt.

Таким образом Сильверберг выразил протест против политики самоидентификации, которой придерживается Канадский союз пауэрлифтинга (CPU). Согласно принципам организации, любой, кто называет себя женщиной, может участвовать в женских соревнованиях. Для этого не требуется даже прохождение гормональной терапии или использование других методов перехода.

Используя эту лазейку, Сильверберг заявил, что является женщиной, и участвовал в турнире с бородой и в мужской одежде. Атлету удалось побить рекорд по жиму лёжа (167,5 кг). Предыдущий рекорд принадлежал трансгендерной спортсменке Анне Андрес и составлял 125 кг. Примечательно, что в восьми из девяти турниров, в которых Андрес участвовала как женщина, она заняла первое место.