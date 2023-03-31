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Расписание заключительного тура в женской Суперлиге по волейболу

Сегодня, 31 марта, стартует заключительный тур в женской Суперлиге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Расписание двадцать шестого тура женской Суперлиги

31 марта 2023 — Заречье-Одинцово (Московская область) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — начало матча в 17:00 мск.

1 апреля 2023 — Енисей (Красноярск) — Динамо-Ак Барс (Казань) — начало матча в 13:00 мск.

1 апреля 2023 — Протон (Саратов) — Динамо (Краснодар) — начало матча в 16:00 мск.

1 апреля 2023 — Динамо (Москва) — Липецк (Липецк) — начало встречи в 16:30 мск.

1 апреля 2023 — Тулица (Тула) 0 Динамо-Метар (Челябинск) — начало игры в 18:00 мск.

1 апреля 2023 — Локомотив (Ленинград) — Спарта (Нижний Новгород) — встреча начнётся в 19:00 мск.

2 апреля — Уралочка_НТМК — Минчанка (Минск) — матч стартует в 15:00 мск.

На данный момент лидером турнирной таблицы является московское Динамо, вторую строчку занимает Локомотив из Калининграда, третье место у Динамо-Ак Барс.