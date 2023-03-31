Расписание заключительного тура в женской Суперлиге по волейболу

Сегодня, 31 марта, стартует заключительный тур в женской Суперлиге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Расписание двадцать шестого тура женской Суперлиги
31 марта 2023 — Заречье-Одинцово (Московская область) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — начало матча в 17:00 мск.
1 апреля 2023 — Енисей (Красноярск) — Динамо-Ак Барс (Казань) — начало матча в 13:00 мск.
1 апреля 2023 — Протон (Саратов) — Динамо (Краснодар) — начало матча в 16:00 мск.
1 апреля 2023 — Динамо (Москва) — Липецк (Липецк) — начало встречи в 16:30 мск.
1 апреля 2023 — Тулица (Тула) 0 Динамо-Метар (Челябинск) — начало игры в 18:00 мск.
1 апреля 2023 — Локомотив (Ленинград) — Спарта (Нижний Новгород) — встреча начнётся в 19:00 мск.
2 апреля — Уралочка_НТМК — Минчанка (Минск) — матч стартует в 15:00 мск.
На данный момент лидером турнирной таблицы является московское Динамо, вторую строчку занимает Локомотив из Калининграда, третье место у Динамо-Ак Барс.
- 31 марта 2023
-
12:30
-
12:06
-
11:58
-
11:40
-
11:33
-
11:16
-
09:00
-
01:59
-
01:29
- 30 марта 2023
-
23:47
-
23:01
-
22:36
-
22:08
-
21:00
-
20:26
-
20:06
-
19:27
-
18:23
-
18:08
-
17:57
-
17:50
-
17:25
-
16:46
-
16:17
-
16:06
-
16:01
-
15:41
-
15:05
-
14:35
-
14:16
-
14:06
-
13:44
-
13:15
-
13:01
-
12:27