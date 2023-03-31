«Меня возили как VIP-персону, с мигалками». Раджабов – о своей самой экстремальной партии

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов рассказал о своей самой экстремальной партии, которая прошла на чемпионате мира 2004 года в Ливии.
«В плане самочувствия самую экстремальную свою партию я провёл на чемпионате мира – 2004 в Ливии против Леньера Домингеса. Там была жара, у меня воспалилось среднее ухо. Первую партию я проиграл, а вторую в таком состоянии выиграл. Меня реанимировали всеми возможными средствами. Я пришёл на партию в чёрных очках, потому что у меня сильно слезились глаза. Ко мне подошёл арбитр и поинтересовался, всё ли в порядке? Я понимаю его удивление. Играть в чёрных очках на сцене в такую жару… Но партию я выиграл, а потом выиграл и весь матч. В Ливии я тогда вместе с Веселином Топаловым стал бронзовым призёром. Награды вручались тем, кто уступил в полуфинале чемпионата мира. А ещё запомнилось, что меня тогда возили как VIP-персону: с мигалками, специальным сопровождением. Правда, на «Скорой помощи», — сказал Раджабов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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