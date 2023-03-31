Президент Беларуси Лукашенко — о рекомендациях МОК: такой спорт нам не нужен

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

«Такой спорт нам не нужен, это не спорт. Это уже направление политики. И даже не политики, а войны.

Ближе к Олимпиаде посмотрим. Нельзя не заметить, что МОК понемногу отступает от своих жёстких позиций. Мы это выдержим. Это надо пережить», — сказал Лукашенко в обращении к белорусскому народу и парламенту.

Ранее президент МОК Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут принять участи в международных турнирах. Напомним, на данный момент атлеты из России и Беларуси отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.