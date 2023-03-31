Шахматист Раджабов: Роналду – историческая личность, на таких равняются сотни миллионов

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов рассказал, что является поклонником португальского футболиста Криштиану Роналду.

«Я – «роналдист». Читал статью, в котором девушка из модельного бизнеса, с которой встречался Криштиану, рассказывала о том, как он следил за своим телом, как после каждого перелёта принимал ванну со льдом, в «Реале» первым приезжал на тренировку и так далее. Суперпрофессионал. Историческая личность в своём виде спорта, который абсолютно полностью заслуживает своих титулов. На таких людей равняются сотни миллионов. Роналду своим примером показал, чего можно достичь.

Есть ощущени, что карьера Криштиану Роналду заканчивается не совсем так, как могла бы. Он многого добился, но выиграть чемпионат мира… Футбол – командная игра. В Катаре сборная Аргентины играла здорово. Но многое и от везения зависит. Если бы французы на последних секундах реализовали 100-процентный момент, мы бы сейчас говорили, что Месси уже никогда не выиграет титул чемпиона мира. А этот титул не выиграет Роналду. Но спортивную жизнь он прожил великолепную.

Объективно, Месси – величайший в истории. После победы в чемпионате мира в этом нет сомнений. До ЧМ-2022 я предпочтение отдавал Криштиану, но после победы в финале Месси всем всё доказал", — сказал Раджабов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.