Нижегородский АСК вышел в четвертьфинал мужской волейбольной Суперлиги

Нижегородский АСК стал первым победителем квалификационного раунда чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. После победы в домашнем матче со счётом 3:1 в ответной встрече гостям необходимо было взять только две партии, чтобы выйти в четвертьфинал. АСК выиграл матч со счётом 3:2 (20:25, 25:23, 16:25, 25:18, 15:12).

Напомним, казанский «Зенит», московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» напрямую вышли в четвертьфинал по итогам регулярного чемпионата. А команды, занявшие места с пятого по 12-е, разыгрывают остальные четыре путёвки в квалификационном раунде.

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Квалификационный раунд. Ответный матч

«Кузбасс» (Кемерово) – АСК (Нижний Новгород) – 2:3 (25:20, 23:25, 25:16, 18:25, 12:15).

Первый матч – 1:3.