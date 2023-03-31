В МОК объяснили, почему решение о допуске россиян будут принимать международные федерации

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, почему окончательное решение о допуске российских и белорусских спортсменов будут принимать международные федерации видов спорта.
Ранее МОК рекомендовал международным федерациям создать специальные комиссии, которые займутся изучением вопроса допуска россиян и белорусов. После чего многие упрекнули МОК в том, что он снимает с себя ответственность и перекладывает её на международные федерации.
«Другого варианта нет, учитывая, как структурирован и работает международный спорт. Международные соревнования, за исключением Олимпийских игр, находятся в исключительной, автономной компетенции Международных федераций, которые принимают решения о правилах этих соревнований и допуске спортсменов, принимающих участие в них», — говорится в заявлении на сайте МОК.
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