Агент — о трансфере американца Андерсона: у нас предложили миллион, в Италии — € 500 тыс.

Волейбольный агент Владимир Касторнов рассказал, почему американец Мэттью Андерсон, который может играть на позициях доигровщика и диагонального, перешёл в санкт-петербургский «Зенит».

«Тут дело не в Андерсоне конкретно. Он едет туда, где, очевидно, ему больше денег заплатят и жизнь будет комфортнее. Вопрос в том, насколько он необходим «Зениту», чтобы решить их проблемы, но это мы узнаем в конце сезона, руководству клуба виднее. Человеку позвонили из Китая и предложили миллион, позвонили из Санкт-Петербурга и предложили миллион, позвонили из Италии и предложили € 500 тыс. Вот он сидит и выбирает: хочет ли жить в солнечной Италии, ездить на автобусе и получать в два раза меньше или хочет поехать в Россию или Китай и получать в два раза больше, но жить в других условиях. Весь нехитрый выбор», — сказал Касторнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.