Агент — о возвращении Спиридонова в Россию из Катара: к берёзкам может потянуть

Агент Владимир Касторнов высказался о возвращении российского волейболиста Алексея Спиридонова из катарского клуба «Аль-Ахли» в Россию.
«Уезжают те, кто здесь не востребован, за редким исключением. Вот Лёха Спиридонов. У нас был бы востребован. Не знаю, наверное, не хотел играть в тех клубах, которые ему предлагали. Хотя, возможно, на следующий год вернётся в Россию. Посмотрим. Его возвращение украсит наш чемпионат если не в волейбольном, то в эмоциональном плане точно. Амбиций стало меньше? Человек от всего устаёт: сидеть около бассейна в Катаре на солнышке и смотреть на шейхов? От этого тоже можно устать, если делать долго. К берёзкам может потянуть, дождику осеннему и волейболу более сильному», — сказал агент Касторнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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