Смольский: принципиально выступать с флагом, но всё равно будем защищать честь страны

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белорусский биатлонист Антон Смольский высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских атлетов на международные соревнования. Спортсмен подчеркнул, что для него принципиально выступать с флагом и гимном своей страны.
«На носу летние Олимпийские игры, конечно, с каждым днём обстановка будет нагнетаться всё сильнее. Белорусский олимпийский комитет против того, чтобы мы выступали без гимна и флага, но президент Александр Лукашенко сказал, что в крайнем случае, если мы поедем без национальной атрибутики, государство нас поддержит. Для меня принципиально выступать с гимном и флагом, но если выбора не будет, то всё равно будем защищать честь страны», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».
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