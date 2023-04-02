Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Драчёв: МОК предоставляет возможность выступить россиянам в обмен на предательство страны

Драчёв: МОК предоставляет возможность выступить россиянам в обмен на предательство страны
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«Я считаю, что это провокация. Они играют на амбициях спортсмена — вроде предоставляют ему возможность выступить и показать результат, но только в обмен на предательство страны, народа, родителей.

Если спортсмен согласится на выдвинутые условия, однозначно в нынешней ситуации это будет подлым предательством. Возвращаться в страну тогда ему уже не нужно. Ты можешь поехать выступить, но билет у тебя будет только в одну сторону», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Ранее глава МОК Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские атлеты смогут вернуться на международные турниры. В частности, спортсмены не должны публично высказываться в поддержку конфликта на Украине и состоять в вооружённых силах и органах нацбезопасности своей страны.

Материалы по теме
Россию унижают и вымарывают из мирового спорта. Почему нельзя соглашаться на условия МОК
Россию унижают и вымарывают из мирового спорта. Почему нельзя соглашаться на условия МОК
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023