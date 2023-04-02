Драчёв: МОК предоставляет возможность выступить россиянам в обмен на предательство страны

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«Я считаю, что это провокация. Они играют на амбициях спортсмена — вроде предоставляют ему возможность выступить и показать результат, но только в обмен на предательство страны, народа, родителей.

Если спортсмен согласится на выдвинутые условия, однозначно в нынешней ситуации это будет подлым предательством. Возвращаться в страну тогда ему уже не нужно. Ты можешь поехать выступить, но билет у тебя будет только в одну сторону», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Ранее глава МОК Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские атлеты смогут вернуться на международные турниры. В частности, спортсмены не должны публично высказываться в поддержку конфликта на Украине и состоять в вооружённых силах и органах нацбезопасности своей страны.