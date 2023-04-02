Тренер Шубенкова — о решении МОК: им самим понятно это высказывание?

Сергей Клевцов, личный тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова, прокомментировал рекомендации МОК по допуску россиян.
«Они и сами плохо понимают, что сказали. У нас вся сборная команда — представители спортобществ: «Динамо» и Вооружённые силы. Кого они допускать будут вообще? Им самим понятно это высказывание? Потом уже они сказали, что нужно посоветоваться на этот счёт. Посоветовались бы и потом бы выносили в публичное поле, а то получается некрасиво и незрело, на мой взгляд.
Жду ли я большей конкретики по итогам рекомендаций? Я не то чтобы чего‑то жду, уже давно ничего не жду. Просто выполняю свою работу, исходя из того, что происходит. Вижу где‑то и позитивный момент – может, сможем посоревноваться с белорусами, китайцами, казахами, ещё с кем‑то. Ведь Бах говорит именно о рекомендациях, а организаторы соревнований уже будут принимать свои решения.
Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Тренировочные планы от этого никак не поменялись. Сергей (Шубенков. — Прим. «Чемпионата») начнёт сезон со всероссийских соревнований в Сочи, в конце мая», – сказал Сергей Клевцов в интервью «Матч ТВ».
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