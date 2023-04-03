Вице-президент ФШР Смагин: Непомнящий является для меня однозначным фаворитом

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин рассказал, какого результата ожидает от матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

Напомним, действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался от защиты титула из-за отсутствия мотивации. В итоге с победителем турнира претендентов Непомнящим сыграет шахматист, занявший второе место, – китаец Дин Лижэнь.

«Мы можем давать какой-то прогноз на игру, когда увидим первые партии. Лижэнь за последний год сыграл в одном турнире, где выступил крайне неудачно. Но из этого не стоит делать выводы, учитывая, что матч на первенстве мира всегда полон сюрпризов. Это борьба характеров. Кто сможет навязать свою манеру игры, проявить лучшие способности, тот партию выиграет. Но я считаю Яна фаворитом. Он играл хорошо на последних турнирах. Но мы уже говорили о психологических проблемах, из-за которых он проиграл матч с Карлсеном. Мы не знаем, ушли ли они. Надеемся, что он эти проблемы преодолел. Тогда Непомнящий является для меня однозначным фаворитом», — приводит слова Смагина «Газета.Ru».

Матч за титул чемпиона мира по шахматам Непомнящий и Лижэнь проведут с 7 апреля по 1 мая 2023 года в Астане (Казахстан).