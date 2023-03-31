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Ян Непомнящий сохранил второе место в рейтинге ФИДЕ перед матчем за титул чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил вторую строчку в обновлённом апрельском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), опубликованном на сайте организации. Непомнящий, которому через неделю предстоит сыграть в матче за мировую шахматную корону, уступает только действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену.

В активе Карлсена 2853 очка, у Непомнящего — 2795. Третье место по-прежнему занимает соперник россиянина в предстоящем титульном матче — китаец Дин Лижэнь (2788).

В топ-20 среди россиян также входит Александр Грищук (2745), который поднялся на одну строчку и занимает 12-е место.

Матч за титул чемпиона мира по шахматам пройдёт в Астане (Казахстан) с 7 апреля по 1 мая. Карлсен летом 2022 года отказался защищать свой титул, сославшись на отсутствие мотивации.