Веденеева: в отсутствие России как никогда хочу отстоять классическую гимнастику

Представляющая Словению гимнастка Екатерина Веденеева рассказала о том, как видит свою миссию на международной арене в отсутствие спортсменок из России и Беларуси.
28-летняя Веденеева сменила спортивное гражданство ещё в 2019 году, а недавно она первенствовала на этапе Кубке мира в Афинах.
«Моё поколение воспитано на классике. Девчонки 2007 года и помладше росли на правилах цикла «бросить-поймать». При этом можно сказать, что Россия, Белоруссия, Украина в целом придерживаются красоты, грации, линий, хореографии, эстетики. Европа увлечённо пошла по пути «бросить-поймать», поэтому они немного от классической гимнастики отстают сейчас. Думаю, моему поколению повезло больше.
Потом дети, которые переходили на кандидатов, сразу попали в правила прошлого цикла с бешеной нагрузкой и акробатикой. У них не было времени обучиться основам. Особенно если речь идет о школах, где работают молодые тренеры, нацеленные на быстрый результат путём максимального набора баллов. Потом эти дети в 12–13 лет приходят в сборную и не могут сделать элементарное — встать на полупалец, собрать пальцы вместе, перекатить мяч. Но при этом могут зашарашить такой риск, какой я никогда в жизни не сделаю.
Сейчас, когда на соревнованиях нет России и Белоруссии — школ, несущих классическую гимнастику, я как никогда хочу её отстоять. Я, как некоторые говорят, как бельмо на глазу. Трудно донести до людей, что порой выпрямить руку и встать на полупалец гораздо сложнее, чем бросить мяч и поймать его ногами», — приводит слова Веденеевой «РИА Новости Спорт».
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