Веденеева высказалась о важности повышения возрастного ценза на примере Туктамышевой

Представляющая Словению гимнастка Екатерина Веденеева заявила о желании продвигать идею повышения возрастного ценза в художественной гимнастике, как это было сделано в фигурном катании. По мнению Веденеевой, только так можно мотивировать спортсменок на продолжительную карьеру – такую, как у неё и у фигуристки Елизаветы Туктамышевой.
28-летняя Веденеева сменила спортивное гражданство ещё в 2019 году, а недавно она первенствовала на этапе Кубке мира в Афинах.
«Я слежу за фигурным катанием и в курсе истории Лизы. Было очень жаль, что она не поехала на Олимпиаду. Она яркий пример, почему важно повышать возраст в таких эстетических видах спорта, как гимнастика и фигурное катание.
Говорите, в фигурном катании подняли? Ну да, постепенно: на год и потом ещё на год. Но в художественной гимнастике, сколько я ни просила и ни разговаривала об этом, пока к этому подходить не хотят.
У меня есть мечта, только не знаю, как её реализовать. Я бы хотела, чтобы в гимнастике появилась дополнительная категория – grand senior. Начать, скажем, с 23 лет, пересмотреть правила и стоимость элементов. Потому что есть разница — в 15 лет прыгать какой-то прыжок или в 28. Не знаю, как именно этого добиться, может, надо написать письмо в FIG, разговаривать с ними, но пока они этого не очень хотят», — приводит слова Веденеевой «РИА Новости Спорт».
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