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Гроссмейстер Шипов оценил шансы Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира — 2023

Гроссмейстер Шипов оценил шансы Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира — 2023
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Известный российский гроссмейстер и комментатор шахмат Сергей Шипов оценил шансы Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира с Дин Лижэнем.

«Шансы примерно равны. Я даю 51% Яну, 49% – Дину. Вот этот перевес в два процента обусловлен тем, что у Яна уже есть за плечами, пусть и горький, но всё-таки опыт. Он знает, что такое атмосфера матча на первенство мира, он уже знает, как к матчу надо готовиться, потому что к прошлому матчу подготовка была очень интенсивная, на энтузиазме, но кое-какие ошибки были допущены. И сам Ян, и его команда эти ошибки признавали. А сейчас, как говорится, за одного битого двух небитых дают. Надеюсь, что сейчас подготовка идёт на высшем уровне и ошибок не будет. А для Дин Лижэня всё это впервые, и, конечно, ему будет в этом плане немного тяжелее. А по классу игры, именно по своим шахматным возможностям, соперники примерно равны», — сказал Шипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

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