Шипов — об игре Непомнящего за титул без флага: это способ выживания, надо перетерпеть

Известный российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался о том, что россиянин Ян Непомнящий выступит под нейтральным флагом в грядущем матче за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

«Я, естественно, абсолютно негативно отношусь ко всем претензиям и санкциям, принятым против российских спортсменов начиная с 2014 года. Меня до глубины души оскорбляют некоторые эпизоды спортивной жизни последних лет: неучастие великой Исинбаевой в Олимпиаде-2016 – это какой-то ужас. А что сделали с нашими паралимпийцами на Играх в Китае? Не просто оставили без флага, но вообще отправили домой за день до старта. Вот этого оскорбления я не прощу Международному олимпийскому комитету и всем причастным никогда. Мне кажется, за это все участники процесса должны гореть в Геенне огненной.

С учётом моей стартовой позиции понятно, что я крайне негативно отношусь ко всем этим дискриминациям и притеснениям. Но получается, что для шахматистов, как и многих других спортсменов, это просто способ выживания и продолжения своей карьеры. Да, это обидно и досадно, однако если бы совсем не играли, это было бы хуже. Так что надо просто это перетерпеть. Все эти разговоры были перед прошлым матчем. Тут ничего нового, пока приходится просто выживать. Яну я могу лишь пожелать устойчивости и не обращать на эту тему внимания», — сказал Шипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.