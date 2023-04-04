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Капитан волейбольного питерского «Зенита»: новый формат плей-офф более справедливый

Капитан волейбольного питерского «Зенита»: новый формат плей-офф более справедливый
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Капитан волейбольного санкт-петербургского «Зенита» Иван Яковлев поделился мыслями относительно нового формата плей-офф чемпионата России.

«Скучал или нет по плей-офф — не отвечу. Такой формат, скорее всего, честнее. Потому что как ты работал весь сезон — это показывает плей-офф, где у тебя сейчас всё закономерно и согласно занятым местам в регулярке. «Финал шести» — это всё-таки, как вы заметили в том году, несправедливый формат. Та же самая Казань, которая обыграла всех в прошлом сезоне, оказалась на третьем месте», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги в трёх сетах обыграл ленинградское «Динамо» (25:14, 25:17, 25:17). Вторые матчи серии до двух побед состоятся 8 апреля.

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