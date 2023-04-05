Тренер «Динамо»: в игре с «Факелом» сыграли ровно во многих элементах. Доволен результатом

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал результат первого матча 1/4 финала чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги с «Факелом». Московская команда одержала победу (25:18, 25:20, 25:19).
«Сыграли ровно во многих элементах. Понравилось, что было много спасений в защите, в первой партии обе команды поднимали сложнейшие мячи. В этом направлении игра получилась достаточно яркой. А самое главное, что мы эти мячи реализовывали. Конечно, есть над чем подумать, но в целом доволен результатом. Нами сделан первый шаг в полуфинал», — приводит слова Брянского пресс-служба «Факела».
Напомним, вторые матчи серии до двух побед состоятся 8 апреля. Их хозяевами станут команды-победители стыковых матчей. Если для определения полуфиналистов понадобятся третьи матчи, они состоятся 11 апреля там же, где и первые.
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