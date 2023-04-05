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Ютта Лердам выложила романтические фото с Джейком Полом, он назвал её «Ледяной королевой»

Ютта Лердам выложила романтические фото с Джейком Полом, он назвал её «Ледяной королевой»
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Нидерландская конькобежка Ютта Лердам подтвердила роман с американским видеоблогером Джейком Полом, известным по выступлениям на боксёрском ринге.

Спортсменка опубликовала на своей странице в социальных сетях совместные романтические фотографии и написала: «Так и есть». В комментариях к этой записи Пол написал: «Ледяная королева».

Фото: из личного архива Ютты Лердам

Фото: из личного архива Ютты Лердам

Фото: из личного архива Ютты Лердам

Напомним, 24-летняя Ютта Лердам является серебряной медалисткой Олимпийских игр 2022 года на дистанции 1000 м. Голландка также шесть раз становилась чемпионкой мира и четырежды поднималась на высшую ступень чемпионатов Европы.

В своём последнем бою по правилам профессионального бокса Пол уступил раздельным судейским решением британцу Томми Фьюри, брату чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.

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