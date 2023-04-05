Международная федерация плавания в июле представит отчёт на тему допуска россиян
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Международная федерация плавания (World Aquatics) выступила с заявлением по поводу возможного допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнованияя по водным видам спорта.
«World Aquatics утвердила создание рабочей группы для изучения возможностей участия спортсменов из России и Беларуси в будущих международных соревнованиях по водным видам спорта в нейтральном статусе. Группа, состоящая из спортсменов и представителей нашего сообщества, возглавляемая Морин Крус, немедленно начнёт работу над разработкой рекомендаций. Рабочей группе потребуется время, чтобы прийти к выводам. Отчёт будет представлен на следующем заседании World Aquatics, в июле 2023 года», — говорится в заявлении организации.
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