Международная федерация плавания в июле представит отчёт на тему допуска россиян

Международная федерация плавания (World Aquatics) выступила с заявлением по поводу возможного допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнованияя по водным видам спорта.

«World Aquatics утвердила создание рабочей группы для изучения возможностей участия спортсменов из России и Беларуси в будущих международных соревнованиях по водным видам спорта в нейтральном статусе. Группа, состоящая из спортсменов и представителей нашего сообщества, возглавляемая Морин Крус, немедленно начнёт работу над разработкой рекомендаций. Рабочей группе потребуется время, чтобы прийти к выводам. Отчёт будет представлен на следующем заседании World Aquatics, в июле 2023 года», — говорится в заявлении организации.