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Трёхкратный олимпийский чемпион Михаэль Гросс: россиян и белорусов нельзя возвращать

Трёхкратный олимпийский чемпион Михаэль Гросс: россиян и белорусов нельзя возвращать
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Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию немец Михаэль Гросс выступил против возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования до завершения военной спецоперации на Украине.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за возвращение россиян и белорусов в нейтральном статусе, и международные федерации бокса, фехтования и тхэквондо уже допустили атлетов на старты.

«Российских и белорусских спортсменов нельзя допускать. Самое простое решение для возвращения России на Олимпиаду: Путин заканчивает военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Все условия, предложенные МОК, не могут быть выполнены. Российская спортивная система зависима от государства. Поэтому совершенно иллюзорно, что российские спортсмены могут стартовать под нейтральным флагом», — приводит слова Гросса Bild.

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