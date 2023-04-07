«Настроение у Яна боевое». Тренер Непомнящего — о матче за шахматную корону

Сергей Кишнёв, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, рассказал о настрое подопечного в преддверии матча за шахматную корону с представителем Китая Дин Лижэнем.

«Сейчас все мы с нетерпением ждём начала матча. Все волнуются. Настроение у Яна боевое, но на самом деле все уже ждут, когда всё начнётся, — это будет облегчение для всех. Главное — на старте не перегореть. Но имеющийся опыт поможет Яну попроще отнестись ко всему, что происходит. Ведь у нас матч марафонский: главное — сохранить силы на всю дистанцию.

Предпочтений по жеребьёвке нет — тут уж как карта ляжет. Если будет чёрный цвет, то надо будет в первой партии защищаться. С другой стороны, шахматист, которому выпадет этот чёрный цвет, получит на весь матч комнату отдыха, расположенную ближе к столу. Да, ближе лишь метров на пять, но, учитывая, сколько партий предстоит сыграть и сколько ходов сделать, эти пять метров выльются в солидную дистанцию. Мелочей на таком уровне не бывает», — сказал Кишнёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.