Тренер Непомнящего: Лижэнь волнуется немножко, но это нормально
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Сергей Кишнёв, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, рассказал о состоянии соперника его подопечного по матчу за звание чемпиона мира по шахматам Дин Лижэня.
«Час назад мы видели Дин Лижэня — жив, здоров, видно, что он в боевой форме. Волнуется немножко, но это нормально», — сказал Кишнёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
Напомним, матч за шахматную корону стартует сегодня, 7 апреля, в Астане (Казахстан). Первая партия пройдёт 9 апреля. Начало партии — в 12:00 мск. Церемония закрытия соревнований запланирована на 1 мая. Дни отдыха пройдут 11, 14 17, 19, 22, 25 и 28 апреля. Ранее действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался от защиты титула из-за отсутствия мотивации.
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