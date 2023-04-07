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Американскую пловчиху атаковали борцы за права трансгендеров

Американскую пловчиху атаковали борцы за права трансгендеров
Райли Гейнс (справа) и Лия Томас
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Американская пловчиха Райли Гейнс, выступающая за права женщин в спорте, подверглась нападению защитников прав трансгендеров во время выступления на мероприятии в Государственном университете в Сан-Франциско.

Спасаясь от агрессивных нападавших, Гейнс пришлось на три часа забаррикадироваться в комнате, несмотря на защиту полиции. Спортсменка сообщила мужу о том, что попала в засаду и её несколько раз ударил парень в платье. На своей странице в «Твиттере» Гейнс поделилась видеозаписью, на которой видно, как сопровождающие её полицейские выбегают из зала под натиском защитников прав трансгендеров.

«Это только ещё больше уверяет меня, что я делаю всё правильно. Когда они хотят, чтобы вы молчали, говорите громче», — подписала видео Гейнс.

Гейнс пришлось соревноваться с трансгендером Лией Томас на чемпионате NCAA по плаванию среди женщин в прошлом году, после чего она стала выступать за женский спорт без трансгендеров.

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